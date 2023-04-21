04:38 (мск), источник: ТАСС
Трамп призвал к полному отказу от ядерного оружия
НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /ТАСС/. Мировое сообщество должно избавиться от ядерного оружия вместо того, чтобы концентрироваться на проблеме глобального потепления.
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Такое мнение выразил бывший президент США Дональд Трамп в опубликованном в четверг интервью ведущим подкаста Full Send.
«Они говорят о глобальном потеплении. Это безрассудно, нам надо избавиться от ядерных вооружений», — сказал Трамп.
Бывший президент США заявил, что «Россия и Китай пошли бы на это». «Я обсуждал это с [президентом России Владимиром] Путиным, ему понравилась эта идея», — утверждал Трамп.