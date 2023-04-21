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13:14 (мск), источник: © РИА Новости

Вице-премьер Британии Рааб подал в отставку

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Вице-премьер Великобритании Доминик Рааб ушел в отставку после проведения расследования обвинений против него в неподобающем поведении, об этом он сообщил в своем заявлении премьеру страны.

Источник: GOV.UK

«Я пишу, чтобы подать в отставку из правительства после получения отчета, появившегося в результате расследования Адама Толлея. Я призвал к расследованию и обязался уйти в отставку, если выяснится о буллинге. Уверен, что важно сдержать слово», — говорится в заявлении, которое Рааб опубликовал в Twitter.

По его мнению, в расследовании были учтены лишь два обвинения, а остальные заявления о нем были проигнорированы. Рааб полагает, что два учтенных в расследовании обвинения создают опасный прецедент для британского правительства. Доминик Рааб также извинился за «непреднамеренный стресс или нарушение», которое он мог кому-то нанести. Кроме того, он заявил, что продолжает поддерживать премьера Британии Риши Сунака.

Ранее телеканал Sky News сообщал, что Риши Сунак получил отчет по неподобающему поведению британского вице-премьера Доминика Рааба по отношению к сотрудникам. Первые обвинения в неподобающем поведении Рааба стали появляться в ноябре 2022 года. Вице-премьер попросил Сунака назначить адвоката Адама Толлея для проведения независимого расследования.

До этого газета Guardian со ссылкой на источники сообщила, что после повторного назначения Рааба на должность вице-премьера 15 сотрудников офиса были отведены в отдельную комнату, где им предложили сменить должность на фоне опасений по поводу их психологического состояния.

Некоторые из них расплакались на встрече, и часть из них приняла предложение о смене роли. По сообщению источников, Рааб создал в министерстве «культуру страха», был зачастую агрессивен, груб и вел себя очень непрофессионально.

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