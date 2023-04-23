04:48 (мск), источник: Life.ru
Посольство России в Судане приняло около 140 заявок на эвакуацию
Российское посольство в Судане получило примерно 140 заявок на эвакуацию из страны. Об этом сообщил посол РФ в Хартуме Андрей Черновол.
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«Список, где мы учитываем российских граждан, дипломатов и так далее, составляет порядка 300 человек. Пока желание эвакуироваться изъявили порядка 140 человек, этот список растёт не за счёт российских граждан — они все уже определились, — а за счёт граждан СНГ и некоторых других стран», — пояснил дипломат в беседе с РИА «Новости».
Черновол также отметил, что схема эвакуации прорабатывается, однако пока это трудно осуществить, потому что любой выезд из посольства связан с пересечением линии соприкосновения, что является рискованным шагом даже при наличии гарантий с обеих сторон.
Напомним, вооружённый конфликт между армией Судана и бойцами спецназа начался 15 апреля, последних обвинили в попытке госпереворота. По данным местных врачей, с начала столкновений погибло более 250 мирных жителей. 21 апреля армия страны объявила трёхдневное перемирие в честь Ураза-байрама. Эвакуацию граждан готовят уже несколько стран, в то время как закрытие воздушного пространства Судана продлили до 30 апреля.