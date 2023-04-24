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05:11 (мск), источник: Life.ru

В Севастополе уничтожили два надводных беспилотника

Черноморский флот отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Наш флот сейчас отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде», — написал он.

Позднее Развожаев уточнил, что один надводный дрон был уничтожен силами по противоподводно-диверсионному обеспечению, второй взорвался сам. Никакие объекты повреждений не получили.

Ранее Лайф рассказывал, что 15 апреля морской пассажирский транспорт временно приостановил работу в Севастополе. Оказалось, что причиной стали традиционные профилактические работы по противоподводно-диверсионному обеспечению.

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