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13:34 (мск), источник: Российская газета

Брянские власти выделят 500 млн рублей на строительство фортификаций

Брянские власти в 2023 году потратят 500 миллионов рублей на строительство фортификационных сооружений у границы с Украиной.

Спецоперация на Украине
Источник: Российская газета

Соответствующее распоряжение, подписанное главой региона Александром Богомазом, опубликовано на портале правовой информации.

Деньги будут выделены в рамках предусмотренных бюджетом ассигнований на поддержку реализации госпрограмм Брянской области и не программных мероприятий.

В марте брянские власти сообщили о строительстве 17 блокпостов на границе с Украиной. Материалы для их возведения закупил ОНФ, на площадках бесплатно работают брянские строители.

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