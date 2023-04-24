13:34 (мск), источник: Российская газета
Брянские власти выделят 500 млн рублей на строительство фортификаций
Брянские власти в 2023 году потратят 500 миллионов рублей на строительство фортификационных сооружений у границы с Украиной.
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Соответствующее распоряжение, подписанное главой региона Александром Богомазом, опубликовано на портале правовой информации.
Деньги будут выделены в рамках предусмотренных бюджетом ассигнований на поддержку реализации госпрограмм Брянской области и не программных мероприятий.
В марте брянские власти сообщили о строительстве 17 блокпостов на границе с Украиной. Материалы для их возведения закупил ОНФ, на площадках бесплатно работают брянские строители.