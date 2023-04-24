Силуанов: правительство смогло нейтрализовать большую часть введенных санкций

«У нас правительство и ЦБ имеет всегда план действий на случай сложных ситуаций, и этот план сработал. Мы приняли необходимые решения, которые позволили нейтрализовать большую часть введенных санкций. Экономика просела, но не на 20%, а на 2,1%», — приводит его слова ТАСС.
Годовая инфляция при этом опустилась до уровня 3%, добавил министр.
По оценке Силуанова, Евросоюз уже исчерпал свои возможности по введению новых санкций против России и необходимо не считать пакеты санкций, а «заниматься своим делом и идти вперед».
Ранее в марте премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2022 г. заявил, что спад российской экономики по итогам 2022 г. оказался умеренным, сейчас экономика вернулась на траекторию роста. Мишустин подчеркнул, что Россия «выстояла» в условиях экономического давления, хотя это и «было непросто». Премьер отметил, что «такую гибкость наша экономическая система проявляет уже не в первый раз». Он напомнил, как в период пандемии российская экономика «прошла кризис увереннее многих западных стран».
В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что России предрекали обвал экономики, однако снижение ВВП в 2022 г. составило 2,1%. В середине марта глава государства отметил, что ожидает «существенного увеличения» российской экономики во II квартале.
На прошлой неделе ЦБ сообщил, что опрошенные им эксперты улучшили прогноз по российскому ВВП по итогам 2023 г.
Аналитики ожидают сокращения российской экономики по итогам этого года на 0,1% после 1,1% в марте и 1,5% в феврале. Прогноз по инфляции на 2023 г. незначительно снижен — до 5,9% после 6% в марте. Эксперты ожидают возвращения инфляции к цели 4% в 2024 г. Ожидания по средней ключевой ставке в 2023 г. остались прежними — 7,5% годовых.
14 апреля министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что ведомство улучшило прогноз по российской экономике в 2023 г. со спада на 0,8% (в сентябрьском прогнозе) до роста на 1,2%. Основной вклад в рост экономики, по словам Решетникова, внесет восстановление потребительского спроса после спада в 2022 г. Способствовать этому будет ожидаемый рост доходов населения, отметил министр. Спрос будет восстанавливаться и по мере нормализации у населения склонности к сбережению, и по мере роста потребительского кредитования, добавил он.