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Спецоперация на Украине
10:22 (мск), источник: © РИА Новости

Источник: танки Т-14 «Армата» начали применять в зоне СВО

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России начали применять новейшие танки Т-14 «Армата» для ведения огня по украинским позициям, сообщил РИА Новости информированный источник.

Источник: © РИА Новости

«Российские войска начали применять новейшие танки “Армата” для ведения огня по украинским позициям. В прямых штурмовых действиях они пока не участвовали», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что «танки Т-14 “Армата” в зоне СВО получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов».

Начиная с конца прошлого года экипажи Т-14 «Армата» проходили боевое слаживание на полигонах в одной из народных республик Донбасса, добавил источник.

Впервые в боевых условиях танки «Армата» опробовали в Сирии.

Основной танк Т-14 «Армата» разработан в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения (входит в УВЗ). Особенность его компоновки — необитаемая башня, три члена экипажа находятся в изолированной бронекапсуле, расположенной в передней части корпуса. Танк имеет комбинированное многослойное бронирование, новую динамическую защиту «Малахит» и комплекс активной защиты «Афганит».

Основное вооружение машины — 125-миллиметровая гладкоствольная пушка 2А82−1М, способная применять новые управляемые ракеты с дальностью восемь километров.

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