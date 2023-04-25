Источник: танки Т-14 «Армата» начали применять в зоне СВО

«Российские войска начали применять новейшие танки “Армата” для ведения огня по украинским позициям. В прямых штурмовых действиях они пока не участвовали», — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что «танки Т-14 “Армата” в зоне СВО получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов».
Начиная с конца прошлого года экипажи Т-14 «Армата» проходили боевое слаживание на полигонах в одной из народных республик Донбасса, добавил источник.
Впервые в боевых условиях танки «Армата» опробовали в Сирии.
Основной танк Т-14 «Армата» разработан в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения (входит в УВЗ). Особенность его компоновки — необитаемая башня, три члена экипажа находятся в изолированной бронекапсуле, расположенной в передней части корпуса. Танк имеет комбинированное многослойное бронирование, новую динамическую защиту «Малахит» и комплекс активной защиты «Афганит».
Основное вооружение машины — 125-миллиметровая гладкоствольная пушка 2А82−1М, способная применять новые управляемые ракеты с дальностью восемь километров.