Politico узнало об опасениях в США последствий провала наступления ВСУ

В администрации президента США опасаются последствий в случае неудавшегося контрнаступления Украины, пишет издание Politico.
Чиновники боятся, что окажутся между двух огней: одна сторона будет упрекать их в том, что администрация не отправила на Украину все, что Киев просил, включая ракеты большей дальности, истребители и дополнительные средства ПВО, а вторая будет утверждать, что неудача Украины доказывает ее неспособность вытеснить Россию.
Кроме того, если Киев не сможет добиться успеха, американские союзники, главным образом в Европе, могут счесть, что мирные переговоры будут более подходящим вариантом, и подтолкнуть Киев к прекращению боевых действий.
В администрации подчеркивают, что делают все возможное, чтобы наступление Украины увенчалось успехом.
Владелец Twitter Илон Маск, комментируя публикацию, написал в соцсети: «Содержательная статья». Так он ответил на замечание своего бывшего коллеги по PayPal Дэвида Сакса. Тот поинтересовался: «Что случилось с весенним контрнаступлением? Еще совсем недавно нас уверяли, что победа гарантирована. Теперь администрация беспокоится из-за провала?».
В апреле газета The Washington Post со ссылкой на слитые секретные документы США писала, что в результате наступления украинские военные, по мнению американской разведки, смогут добиться лишь «скромных территориальных приобретений» из-за проблем с сосредоточением войск и нехватки боеприпасов и оружия. Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников также сообщал, что некоторые союзники сомневаются в способности украинских войск совершить «решающий прорыв» в 2023 году, который переломит ход боевых действий. По их мнению, украинские военные смогут продвинуться лишь на 30 км.
Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что наступление может начаться в апреле-мае, а премьер-министр Денис Шмыгаль называл наиболее вероятным сроком лето 2023 года.
Россия не раз говорила о готовности успешно противостоять Киеву. «Недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что мы к этому готовы и никакой катастрофы не будет», — отмечал, в частности, глава Крыма Сергей Аксенов.