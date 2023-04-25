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08:23 (мск), источник: РБК

Politico узнало об опасениях в США последствий провала наступления ВСУ

Если Киев не сможет добиться успеха, американские союзники, прежде всего в Европе, могут счесть, что мирные переговоры будут более подходящим вариантом, и подтолкнуть Киев к прекращению боевых действий, пишет издание.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

В администрации президента США опасаются последствий в случае неудавшегося контрнаступления Украины, пишет издание Politico.

Чиновники боятся, что окажутся между двух огней: одна сторона будет упрекать их в том, что администрация не отправила на Украину все, что Киев просил, включая ракеты большей дальности, истребители и дополнительные средства ПВО, а вторая будет утверждать, что неудача Украины доказывает ее неспособность вытеснить Россию.

Кроме того, если Киев не сможет добиться успеха, американские союзники, главным образом в Европе, могут счесть, что мирные переговоры будут более подходящим вариантом, и подтолкнуть Киев к прекращению боевых действий.

В администрации подчеркивают, что делают все возможное, чтобы наступление Украины увенчалось успехом.

Владелец Twitter Илон Маск, комментируя публикацию, написал в соцсети: «Содержательная статья». Так он ответил на замечание своего бывшего коллеги по PayPal Дэвида Сакса. Тот поинтересовался: «Что случилось с весенним контрнаступлением? Еще совсем недавно нас уверяли, что победа гарантирована. Теперь администрация беспокоится из-за провала?».

В апреле газета The Washington Post со ссылкой на слитые секретные документы США писала, что в результате наступления украинские военные, по мнению американской разведки, смогут добиться лишь «скромных территориальных приобретений» из-за проблем с сосредоточением войск и нехватки боеприпасов и оружия. Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников также сообщал, что некоторые союзники сомневаются в способности украинских войск совершить «решающий прорыв» в 2023 году, который переломит ход боевых действий. По их мнению, украинские военные смогут продвинуться лишь на 30 км.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что наступление может начаться в апреле-мае, а премьер-министр Денис Шмыгаль называл наиболее вероятным сроком лето 2023 года.

Россия не раз говорила о готовности успешно противостоять Киеву. «Недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что мы к этому готовы и никакой катастрофы не будет», — отмечал, в частности, глава Крыма Сергей Аксенов.

Елена Чернышова

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