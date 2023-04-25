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13:12 (мск), источник: © РИА Новости

Байден примет участие в выборах президента США в 2024 году

ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник официально объявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах главы государства в 2024 году.

Источник: Reuters

«Я выдвигаюсь на переизбрание на пост президента США», — сказал Байден в опубликованном видео.

Ведущие американские СМИ предрекали, что Байден объявит о своих планах побороться за переизбрание именно 25 апреля, то есть спустя ровно четыре года после объявления им об участии в выборах главы государства в 2020 году.

При этом ряд других СМИ прежде информировали, что Байден пока не торопится объявлять о своем намерении переизбираться на второй срок. Некоторые из его советников и близких соратников допускали, что политик заявит о начале предвыборной кампании в июне или даже осенью. Как утверждал портал Axios, на данный момент предвыборная кампания Байдена находится на ранних этапах планирования.

Недавние опросы общественного мнения в целом свидетельствуют, что большинство демократов готовы поддержать Байдена, а большинство республиканцев — его предшественника и главного политического оппонента Дональда Трампа, если оба будут выдвинуты своими партиями в качестве кандидатов на президентский пост.

При этом, как свидетельствуют опросы, большинство американцев не хочет видеть в Белом доме ни действующего главу государства, ни Трампа.

Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года уже заявил о начале борьбы за высший государственный пост в стране. Байден, со своей стороны, до сегодняшнего дня лишь намекал на то, что рассчитывает на переизбрание. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока действующему хозяину Белого дома будет 82 года.

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