Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом

Согласно опубликованному документу, в случае изъятия или ограничения прав на имущество России за рубежом вводится внешнее управление на активы недружественных стран в РФ.
Временное управление активами недружественных стран может прекращаться по решению президента РФ.
Меры, гласит документ, необходимо оперативно принять в связи с противоречащими международному праву шагами США и примкнувших к ним стран и организаций. Ведь власти Штатов и их сателлитов своими решениями лишают российские компании и граждан прав собственности или ограничивают их, говорится в указе.
В случае лишения или ограничения права собственности на имущество, находящееся за рубежом, либо такой угрозы, вводится временное управление в отношении:
Меры также могут быть применены в случае возникновения угрозы национальной безопасности РФ (экономической, энергетической, угрозы обороноспособности).
Федеральное агентство по управлению госимуществом становится временным управляющим. Оно будет обладать полномочиями собственника. Президент может назначить и иного управляющего.
Указ вступает со дня опубликования.