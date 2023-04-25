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22:37 (мск), источник: Российская газета

Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который связан необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на действия недружественных государств.

Источник: Reuters

Согласно опубликованному документу, в случае изъятия или ограничения прав на имущество России за рубежом вводится внешнее управление на активы недружественных стран в РФ.

Временное управление активами недружественных стран может прекращаться по решению президента РФ.

Меры, гласит документ, необходимо оперативно принять в связи с противоречащими международному праву шагами США и примкнувших к ним стран и организаций. Ведь власти Штатов и их сателлитов своими решениями лишают российские компании и граждан прав собственности или ограничивают их, говорится в указе.

В случае лишения или ограничения права собственности на имущество, находящееся за рубежом, либо такой угрозы, вводится временное управление в отношении:

  • находящегося на территории России движимого и недвижимого имущества иностранных лиц, связанных с недружественными государствами, а также лиц, которые находятся под их контролем;
  • принадлежащих таким иностранным лицам ценных бумаг;
  • имущественных прав.

Меры также могут быть применены в случае возникновения угрозы национальной безопасности РФ (экономической, энергетической, угрозы обороноспособности).

Федеральное агентство по управлению госимуществом становится временным управляющим. Оно будет обладать полномочиями собственника. Президент может назначить и иного управляющего.

Указ вступает со дня опубликования.

Татьяна Замахина

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