Лавров назвал число российских граждан в тюрьмах США

«У нас около шестидесяти человек здесь (в тюрьмах США. — “Газета.Ru”) сидят. В большинстве случаев обвинения очень сомнительные», — приводит ТАСС его слова.
Он подчеркнул, что ни разу «при похищении наших людей из Европы и других стран» Вашингтон не соизволил выполнить требования двусторонней консульской конвенции.
«По которой нужно обратиться к Российской Федерации и свои подозрения высказать», — указал министр.
Кроме того, на пресс-конференции Лавров рассказал, что для обсуждения обмена задержанных граждан России и США, по итогам договоренностей президентов стран после встречи в Женеве в июне 2021 года, создан специальный канал.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что ничего положительного во взаимоотношениях России и Соединенных Штатов Америки, помимо обменов заключенными, не зафиксировано.