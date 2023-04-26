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06:58 (мск), источник: Газета.Ру

Лавров назвал число российских граждан в тюрьмах США

Около 60 граждан России на сегодняшний день находятся в тюрьмах США, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства России в СБ ООН.

Источник: Reuters

«У нас около шестидесяти человек здесь (в тюрьмах США. — “Газета.Ru”) сидят. В большинстве случаев обвинения очень сомнительные», — приводит ТАСС его слова.

Он подчеркнул, что ни разу «при похищении наших людей из Европы и других стран» Вашингтон не соизволил выполнить требования двусторонней консульской конвенции.

«По которой нужно обратиться к Российской Федерации и свои подозрения высказать», — указал министр.

Кроме того, на пресс-конференции Лавров рассказал, что для обсуждения обмена задержанных граждан России и США, по итогам договоренностей президентов стран после встречи в Женеве в июне 2021 года, создан специальный канал.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что ничего положительного во взаимоотношениях России и Соединенных Штатов Америки, помимо обменов заключенными, не зафиксировано.

Евгений Шакиров

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