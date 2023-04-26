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06:20 (мск), источник: РБК

Пентагон назвал «ценные уроки» конфликта на Украине

Власти США, изучив характер конфликта на Украине, занялись развитием собственной военной промышленности и увидели в космосе потенциал для инноваций, которые могли бы пригодиться на случай конфликта с Китаем.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Боевые действия на Украине преподают США «ценные уроки» на случай потенциального конфликта с Китаем, они простираются от необходимости построить прочную систему трубопроводов до инновация в космической сфере. Об этом заявила замминистра обороны США Кэтлин Хикс в интервью Bloomberg.

«Сейчас мы пытаемся развивать нашу промышленную базу и изучать эту промышленную базу, которая последние 60 лет пребывала в циклах пиршества и голода», — сказала она.

Хикс отметила, что конфликт на Украине в то же время продемонстрировал успешное сотрудничество США с союзниками для оказания экономического давления и доказал ценность обмена данными разведки. Она напомнила, что Вашингтон еще до начала полномасштабных боев обращался с предупреждениями к Киеву и даже Москве, а потому возможность заявить «Эй, мы видим, что тут происходит» является преимуществом.

Конфликт подсветил «невероятную экосистему» коммерческих инноваций в США в космосе, добавила замминистра.

Несмотря на продолжение военных поставок Украине, основное внимание США будет сосредоточено на соперничестве с Китаем в Тихоокеанском регионе, продолжила Хикс. Она заверила, что Вашингтон не пытается балансировать между этими двумя регионами, у него есть четкая стратегия, ориентированная на Пекин.

Замминистра обороны США также прокомментировала данные, согласно которым Китай может планировать вторжение на Тайвань в 2027 году. «Мы сосредоточены на том, чтобы руководство КНР каждый день просыпалось и говорило, что сегодня не тот день, чтобы предпринимать агрессию, угрожающую интересам США. Это наша цель сегодня, в 2027, 2035 и 2045 годах», — сказала Хикс.

Бои на Украине анализирует и Китай, который видит в этом источник полезной информации о разведке, сдерживании и применении силы, писала The New York Times. Журналисты изучили десятки исследовательских работ и статей в китайских СМИ. Повышенное внимание там уделялось использование украинской армией сетей Starlink, политике ядерного сдерживания, а также применению Россией гиперзвуковых ракет, обладающих высокой маневренностью в полете.

Михаил Добрунов

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