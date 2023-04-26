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14:41 (мск), источник: ТАСС

Губернатор Самарской области вылечился от ковида

Несколько дней Дмитрий Азаров работал в режиме видеоконференции, отменив публичные мероприятия.

САМАРА, 26 апреля. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вылечился от ковида. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«[Губернатор] получил отрицательный тест», — сказала собеседница агентства.

В четверг глава региона сообщил, что получил положительный тест на коронавирус после «легкого недомогания». Несколько дней Азаров работал в режиме видеоконференции, отменив публичные мероприятия.

В октябре 2020 года губернатор Самарской области уже перенес коронавирус. Позже он сообщал, что прививался от инфекции.

По данным стопкоронавирус.рф, на 26 апреля за прошедшие сутки в Самарской области зарегистрировано 307 случаев инфицирования коронавирусом. В целом в регионе заразились более 537,3 тыс. человек, медики вылечили около 526,4 тыс. пациентов, около 8,3 тыс. человек умерли.

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