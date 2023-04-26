В Липецке объяснили пальто губернатора за 318 000 рублей доходами от ценных бумаг

«Легко найти, что за 2021 г. губернатор задекларировал 51,7 млн руб., из которых 2,7 млн — доход на посту губернатора, а 48,9 млн руб. — доход от ценных бумаг», — написала она, комментируя недавние публикации в Telegram-каналах о стоимости вещей Артамонова.
Фролова также напомнила, что раньше губернатор Липецкой области работал на позиции топ-менеджера Сбербанка. Тогда, в 2017 г., его задекларированный доход составлял 130,1 млн руб. При этом Артамонов никогда «не кичует лейблами и надписями», его вещи «подчеркнуто сдержанные».
Ранее Telegram-канал Mash опубликовал несколько фотографий Артамонова и скриншоты из брендовых магазинов, в которых, по предположению авторов публикации, губернатор мог купить вещи.
В частности, среди вещей в гардеробе Артамонова предположительно — пальто от Stefano Ricci за $3900 (318 000 ₽), шерстяной пуховик от Andrea Campagna за 362 000 ₽, кепка итальянского бренда Ermenegildo Zegna за 33 792 ₽ При этом официальная зарплата на посту губернатора у Артамонова составляет 225 000 ₽, пишет Mash.
Игорь Артамонов родился 14 марта 1967 г. С 1992 г. он работал в Сбербанке на разных должностях, в 2013 г. он стал вице-президентом Сбербанка, в октябре 2018 г. Артамонова назначили на пост врио главы Липецкой области. В 2019 г. он был избран на пост губернатора. В 2022 г. он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, в 2018 г. — Орденом Почета РФ.