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19:38 (мск), источник: Ведомости

Жителей новых регионов России без гражданства смогут депортировать

Президент Владимир Путин подписал указ, утверждающий особенности правового положения жителей новых регионов (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей), решивших не вступать в гражданство РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Источник: РИА "Новости"

Согласно указу, иностранцами будут считаться граждане, проживавшие на территориях новых регионов на день их принятия в состав России и заявившие о желании сохранить прежнее гражданство, а также ранее проживавшие и выехавшие в РФ, которые также заявили о желании сохранить прежнее гражданство.

При этом жители новых территорий, которые не приняли гражданство РФ и таким образом признаются иностранцами, могут быть выдворены из России, если будут создавать угрозу ее национальной безопасности.

В частности, речь идет о людях, выступающих за насильственное изменение основ конституционного строя РФ, планирующих или финансирующих теракты либо экстремистские преступления.

В числе прочего в документе говорится, что в отношении пожелавших сохранить прежнее гражданство лиц и лиц без гражданства за исключением некоторых случаев не будут приниматься решения о депортации, неразрешении въезда и нежелательности пребывания в РФ.

30 сентября 2022 г. Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.

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