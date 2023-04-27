Жителей новых регионов России без гражданства смогут депортировать

Согласно указу, иностранцами будут считаться граждане, проживавшие на территориях новых регионов на день их принятия в состав России и заявившие о желании сохранить прежнее гражданство, а также ранее проживавшие и выехавшие в РФ, которые также заявили о желании сохранить прежнее гражданство.
При этом жители новых территорий, которые не приняли гражданство РФ и таким образом признаются иностранцами, могут быть выдворены из России, если будут создавать угрозу ее национальной безопасности.
В частности, речь идет о людях, выступающих за насильственное изменение основ конституционного строя РФ, планирующих или финансирующих теракты либо экстремистские преступления.
В числе прочего в документе говорится, что в отношении пожелавших сохранить прежнее гражданство лиц и лиц без гражданства за исключением некоторых случаев не будут приниматься решения о депортации, неразрешении въезда и нежелательности пребывания в РФ.
30 сентября 2022 г. Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.