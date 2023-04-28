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09:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Gallup: рейтинг Джо Байдена упал до минимума с момента инаугурации

Рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена упал до 37%, что стало минимумом с момента его избрания на пост. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской службы Gallup.

Источник: Reuters

Опросе был проведен с 3 по 25 апреля. В нем участвовала 1 тыс. совершеннолетних американцев. Метод исследования не указан.

Как отмечает Gallup, рейтинг одобрения господина Байдена держался на уровне 40% на протяжении последних 19 месяцев, за исключением июля 2022 года, когда он опускался до 38%. Опрос показал, что 83% демократов и 4% республиканцев одобряют то, как президент США справляется со своей работой.

Кроме того, в рамках опроса американцев просили оценить ситуацию в экономике. 16% респондентов назвали ее отличной или хорошей, 47% — плохой. 19% опрошенных считают, что ситуация в экономике улучшается, обратного мнения придерживаются 75%.

25 апреля Джо Байден объявил о выдвижении своей кандидатуры на участие в выборах 2024 года. Он попросил избирателей дать ему больше времени, чтобы «закончить работу», которую он начал на своем посту. Белый дом США утверждает, что 80-летний господин Байден добивается результатов, несмотря на претензии к его возрасту.

Лаура Кеффер

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