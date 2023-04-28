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10:56 (мск), источник: © РИА Новости

«Такой страны уже нет». Медведев отреагировал на запрет посещать Молдавию

Медведев в ответ на запрет на посещение Молдавии заявил, что такой страны уже нет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал на запрет посещения Молдавии официальным представителям российского государства, заявив, что ехать туда никто не собирается, а страны такой «больше и нет».

«Загадочное существо по имени Речан (премьер Молдавии Дорин Речан. — Прим. ред.) сообщило, что ни президент России, ни российские официальные лица не смогут въехать в его страну — Молдову. Ну во-первых, туда сейчас никто и не собирается. Может, как-то потом. <…> А во-вторых, и страны такой уже нет», — говорится в записи в Telegram-канале политика.

По его словам, местные начальники «продали ее Румынии», поэтому разговаривать с ними, как считает Медведев, нет смысла — «пусть с ними народ разбирается».

Накануне стало известно, что власти республики составили список официальных лиц из России, которым запрещен въезд в Молдавию. Его фигурантов при этом не разгласили.

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