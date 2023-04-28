Тест: что вы знаете про гимны Сегодня отмечается «день рождения» революционного гимна «Марсельеза»
Фоторепортажи
6Последствия взрыва в Белгороде
14Митинг-концерт в «Лужниках»
Главное
Спецоперация на Украине
13:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Президент Литвы Науседа заявил о появлении в стране немецкой военной бригады в 2026 году

Президент Литвы Гитанас Науседа после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил о появлении в стране немецкой военной бригады, передает агентство «Интерфакс».

Источник: Bundeswehr/Sebastian Wilke

«Мне нравится формула, которую я предложил, и канцлер согласился: Литва делает домашнее задание, делает шаги и вознаграждается за это соответствующей реакцией Германии, то есть усилением военного присутствия на территории Литвы», — сказал Науседа.

Глава государства добавил, что процесс будет постепенным, но руководство Литвы будет добиваться размещения бригады к 2026 году, подготавливая необходимую инфраструктуру.

Ранее Литва и Германия провели совместные военные учения. Военнослужащие двух стран отработали планирование операций, передислокацию подразделений и выполнение боевых задач. Для этого в прибалтийскую республику прибыли порядка 600 военнослужащих 41-й механизированной пехотной бригады бундесвера, а также около 240 единиц боевой техники.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Медик рассказал о причинах гибели военнослужащих в зоне СВО
В «Азове» рассказали о планах по захвату российских городов
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта