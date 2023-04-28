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15:56 (мск), источник: © РИА Новости

Путин подписал закон о получении и лишении приобретенного гражданства

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Обладателей приобретенного гражданства России будут его лишать за дискредитацию армии и создание угроз национальной безопасности, обновленный закон «О гражданстве» подписал Владимир Путин, документ опубликовали на портале правовой информации.

Источник: © РИА Новости

Так, основанием для лишения приобретенного гражданства может стать:

  • терроризм;
  • тяжкие преступления против государства;
  • оборот наркотических средств и психотропных веществ;
  • подделка документов;
  • добровольное желание гражданина;
  • публичные призывы к действиям против территориальной целостности России;
  • дискредитация Вооруженных сил России;
  • участие в нежелательной иностранной или международной НПО;
  • публичные призывы к экстремизму;
  • посягательство на жизнь государственного деятеля;
  • организация вооруженного мятежа с целью насильственного изменения конституционного строя России;
  • действия, угрожающие национальной безопасности;
  • диверсионная деятельность и организация диверсионного сообщества.

Закон позволяет обжаловать в суде решение о лишении приобретенного гражданства за создание угрозы национальной безопасности.

Кроме того, сокращается число требований более чем к 20 категориям лиц для приема в российское гражданство, а полномочия президента по определению категорий для упрощенного получения гражданства расширились.

Так, стать гражданином России в упрощенном порядке смогут иностранцы, заключившие контракт о прохождении военной службы на срок не менее года.

Кроме того, по упрощенной схеме паспорт смогут получить ветераны Великой Отечественной войны — бывшие граждане СССР, а также ветераны, за которых ходатайствует орган власти, выдавший удостоверение ветерана образца до 1 января 1992 года. Также исключается требование о согласии второго родителя — иностранного гражданина при приеме в гражданство ребенка, рожденного в смешанном браке.

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