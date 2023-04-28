Что изменится в жизни россиян с 1 мая Новые стандарты для газовых счетчиков, изменения в порядке доставки пенсий и другие нововведения
Фоторепортажи
9Лучшие снимки конкурса медицинских фотографий
8Празднование Ураза-байрама в России
Главное
Спецоперация на Украине
17:56 (мск), источник: © РИА Новости

В России запретили продавать вейпы несовершеннолетним

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий правила продажи вейпов и расходников к ним, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

Норма исключает полную продажу вейпов (в том числе без никотина) несовершеннолетним. Кроме того, такие товары запрещается предлагать на ярмарках, выставках, в мобильных киосках, дистанционным способом или с использованием автоматов.

Кроме того, документ вводит запрет на выпуск в обращение никотинсодержащей жидкости с добавлением ароматизаторов и добавок, усиливающих никотиновую зависимость, а также установление минимальной цены на такие товары.

Вейпы можно будет продавать лишь в розничных магазинах, но без открытой выкладки и демонстрации, чтобы ограничить доступ детей к информации об этой продукции. Закон также запрещает предоставлять скидки, а в рекламе — демонстрировать сам процесс использования таких устройств для курения.

Инициативу подготовили депутаты от всех фракций во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володиным.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Откуда у них столько оружия?' В ВСУ пожаловались на превосходство России
Россия начала применять на Украине секретное 'оружие-невидимку'
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ГосдумаПутин Владимирзакон