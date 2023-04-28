В России запретили продавать вейпы несовершеннолетним

Норма исключает полную продажу вейпов (в том числе без никотина) несовершеннолетним. Кроме того, такие товары запрещается предлагать на ярмарках, выставках, в мобильных киосках, дистанционным способом или с использованием автоматов.
Кроме того, документ вводит запрет на выпуск в обращение никотинсодержащей жидкости с добавлением ароматизаторов и добавок, усиливающих никотиновую зависимость, а также установление минимальной цены на такие товары.
Вейпы можно будет продавать лишь в розничных магазинах, но без открытой выкладки и демонстрации, чтобы ограничить доступ детей к информации об этой продукции. Закон также запрещает предоставлять скидки, а в рекламе — демонстрировать сам процесс использования таких устройств для курения.
Инициативу подготовили депутаты от всех фракций во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володиным.