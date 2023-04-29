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11:20 (мск), источник: ТАСС

Лидер турецкой партии «Родина» призвал признать новые регионы России официально и открыто

Политик также указал на необходимость выработки совместной позиции стран по противодействию США.

Источник: Reuters

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Новые субъекты России должны быть признаны официально и открыто. Об этом заявил в субботу лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек на Всемирной онлайн-конференции по многополярности.

«Крым — это территория Российской Федерации. ДНР и ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области — это также часть Российской Федерации. Эти факты должны быть признаны официально и открыто», — подчеркнул он.

Турецкий политик также обратил внимание на деструктивную роль Вашингтона в некоторых регионах. Он отметил, что Россия, Турция, Ирак, Иран и Сирия совместными усилиями предотвратили дестабилизирующие действия США в рамках формирования так называемого Курдистана. Он также указал на совместную работу Москвы и Анкары по недопущению распространения деструктивного влияния США в Карабахе и на Южном Кавказе.

«Единство западно-азиатских стран вместе с Россией и Турцией обеспечивает модель мира и безопасности. Сейчас пришло время расширить эту модель на все регионы конфронтации», — продолжил Перинчек.

Политик также указал на необходимость выработки совместной позиции стран по противодействию США.

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