14:28 (мск), источник: RTVi
Как Израиль отмечал 75-летие страны и что этому предшествовало
В Израиле прошли празднования, посвященные 75-летию образования страны. Торжества стартовали в среду после захода солнца.
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Государство Израиль было провозглашено 14 мая 1948 года (5 ияра по еврейскому календарю). Если 5 яира приходится на пятницу и субботу, то праздник переносится на ближайший четверг. В нынешнем году в связи с юбилейной датой, День независимости будет отмечаться особенно широко. Дню независимости традиционно предшествует Йом Ха-Зикарон — День поминовения павших солдат Израиля и жертв террора.
Особое место в празднованиях занимает национальный флаг страны. Для большинства евреев флаг Израиля всегда имел особое значение. С первых дней существования страны бело-синее полотнище объединяло нацию, пережившую трагедию холокоста.
Новую актуальность флаг со «звездой Давида» приобрел в последние месяцы, когда под национальным знаменем на свои акции выходили, как сторонники, так и противники судебной реформы, осуществляемой кабинетом Биньямина Нетаньяху.
И сейчас по всей стране за несколько дней до начала торжеств повсюду развешивались государственные флаги Израиля. Граждане размещали национальный символ на машинах и в окнах домов, флаг можно видеть в витринах магазинов и мелких лавках.