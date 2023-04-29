Редкий амурский горал попал в фотоловушку заповедника в Приморье Гору, на которой была сделана запись, называют Олений утес
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие фотографии природы 2022 года
6В Японии сакура зацвела раньше срока
Главное
Спецоперация на Украине
14:28 (мск), источник: RTVi

Как Израиль отмечал 75-летие страны и что этому предшествовало

В Израиле прошли празднования, посвященные 75-летию образования страны. Торжества стартовали в среду после захода солнца.

Источник: AP 2022

Государство Израиль было провозглашено 14 мая 1948 года (5 ияра по еврейскому календарю). Если 5 яира приходится на пятницу и субботу, то праздник переносится на ближайший четверг. В нынешнем году в связи с юбилейной датой, День независимости будет отмечаться особенно широко. Дню независимости традиционно предшествует Йом Ха-Зикарон — День поминовения павших солдат Израиля и жертв террора.

Особое место в празднованиях занимает национальный флаг страны. Для большинства евреев флаг Израиля всегда имел особое значение. С первых дней существования страны бело-синее полотнище объединяло нацию, пережившую трагедию холокоста.

Новую актуальность флаг со «звездой Давида» приобрел в последние месяцы, когда под национальным знаменем на свои акции выходили, как сторонники, так и противники судебной реформы, осуществляемой кабинетом Биньямина Нетаньяху.

И сейчас по всей стране за несколько дней до начала торжеств повсюду развешивались государственные флаги Израиля. Граждане размещали национальный символ на машинах и в окнах домов, флаг можно видеть в витринах магазинов и мелких лавках.

 Девочка, пропавшая два года назад, найдена живой в тайнике под лестницей родного дома
Исследователи зарегистрировали третий в мире случай ремиссии ВИЧ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
памятные даты