Путин перенес День молодежи на последнюю субботу июня

Силу утратило распоряжение от 1993 г., согласно которому День молодежи ежегодно отмечался в стране 27 июня. Документ вступает в силу со дня подписания — 2 мая.
В 2023 г. День молодежи пройдет 24 июня.
Путин поручил перенести празднование Дня молодежи администрации президента по итогам встречи со студентами 25 января. Срок выполнения поручения был установлен 1 мая.
Во время встречи 25 января одна из студенток обратила внимание, что из-за фиксированной даты праздник иногда выпадает на будний день, когда студенты работают и сдают сессию. В связи с этим она попросила главу государства перенести День молодежи на последнюю субботу июня. Путин эту идею поддержал.
В СССР День советской молодежи праздновался в последнее воскресенье июня. Он был учрежден в 1958 г. После распада СССР в России День молодежи стали отмечать с 1993 г.