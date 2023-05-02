Что изменится в жизни россиян с 1 мая Новые стандарты для газовых счетчиков, изменения в порядке доставки пенсий и другие нововведения
Фоторепортажи
11Показаны лучшие фотографии обитателей морских глубин
15По имени Солнце: как в мире празднуют Навруз
Главное
Спецоперация на Украине
10:04 (мск), источник: Ведомости

Путин перенес День молодежи на последнюю субботу июня

Президент РФ Владимир Путин установил празднование Дня молодежи в России в последнюю субботу июня. Распоряжение об этом опубликовано на портале правовой информации.

Во время загрузки произошла ошибка.

Силу утратило распоряжение от 1993 г., согласно которому День молодежи ежегодно отмечался в стране 27 июня. Документ вступает в силу со дня подписания — 2 мая.

В 2023 г. День молодежи пройдет 24 июня.

Путин поручил перенести празднование Дня молодежи администрации президента по итогам встречи со студентами 25 января. Срок выполнения поручения был установлен 1 мая.

Во время встречи 25 января одна из студенток обратила внимание, что из-за фиксированной даты праздник иногда выпадает на будний день, когда студенты работают и сдают сессию. В связи с этим она попросила главу государства перенести День молодежи на последнюю субботу июня. Путин эту идею поддержал.

В СССР День советской молодежи праздновался в последнее воскресенье июня. Он был учрежден в 1958 г. После распада СССР в России День молодежи стали отмечать с 1993 г.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 На развитие беспилотной авиации до 2030 года потребуется 560 млрд рублей
Налоговики проверяют доходы блогеров с большим количеством подписчиков
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимиробразованиепраздники