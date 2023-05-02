Участники спецоперации смогут пройти бесплатное переобучение

«Граждане, участвовавшие в специальной военной операции, смогут пройти бесплатное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по наиболее востребованным специальностям», — говорится в материале.
Решение также распространяется на членов семей участников спецоперации, погибших при выполнении задач во время боевых действий.
Обучение можно пройти в Институте развития профессионального образования, Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Томском госуниверситете.
Заявки на обучение оформляются на портале «Работа России».
«Затраты образовательных организаций правительство возместит с помощью грантов», — уточнило правительство.
За трудоустройство таких сотрудников работодатели получат субсидии. Выплаты будут равны трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и умноженным на количество трудоустроенных.