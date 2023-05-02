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11:14 (мск), источник: © РИА Новости

Участники спецоперации смогут пройти бесплатное переобучение

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Участники спецоперации смогут пройти бесплатное переобучение, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства в Telegram.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Граждане, участвовавшие в специальной военной операции, смогут пройти бесплатное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по наиболее востребованным специальностям», — говорится в материале.

Решение также распространяется на членов семей участников спецоперации, погибших при выполнении задач во время боевых действий.

Обучение можно пройти в Институте развития профессионального образования, Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Томском госуниверситете.

Заявки на обучение оформляются на портале «Работа России».

«Затраты образовательных организаций правительство возместит с помощью грантов», — уточнило правительство.

За трудоустройство таких сотрудников работодатели получат субсидии. Выплаты будут равны трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и умноженным на количество трудоустроенных.

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