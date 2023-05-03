Исследование показало, почему насекомые летят на свет Они пытаются «поймать» его спиной
Фоторепортажи
15По имени Солнце: как в мире празднуют Навруз
9Лучшие снимки конкурса медицинских фотографий
11:40 (мск), источник: RT на русском

RT: ВСУ перебросили военных в Одесскую область для провокации против Приднестровья

Источник рассказал RT, что ВСУ перебросили тысячи своих боевиков в Одесскую область для подготовки провокации против Приднестровья.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

Сообщается, что с начала марта в районах населённых пунктов Дачное, Каменка и Раздельная местные власти начали передавать ангары, предназначенные для хранения сельхозпродукции, украинским войскам для размещения личного состава и техники.

За апрель туда направили до 4 тыс. военнослужащих, которые теперь размещаются в этих ангарах и раз в 2−3 дня меняют места дислокации.

С 9 по 15 мая одна группировка ВСУ планирует выдвинуться в направлении Тирасполя, чтобы начать вооружённую провокацию для отвлечения российских войск, а вторая — попытается захватить склады с боеприпасами в Колбасной (ПМР).

Ранее стало известно, что в Приднестровье удалось предотвратить покушение на ряд должностных лиц Приднестровской Молдавской республики.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Спецслужбы пресекли деятельность украинских агентов, планировавших...
Нападающий «Флориды» Казинс: Бобровский в матче с «Торонто» был великолепен
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта