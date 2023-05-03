14:39 (мск), источник: ТАСС
Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Киев предпринял попытку ударить беспилотниками по Кремлю, однако атака была успешно отбита, сообщила в среду пресс-служба президента РФ.
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«Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента Российской Федерации», — констатировали в Кремле.
По данным пресс-службы главы государства, «два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль». «В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», — подчеркнули в Кремле. «Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет», — добавили в пресс-службе главы государства.
«В результате террористического акта президент Российской Федерации не пострадал. График его работы изменений не претерпел, продолжается в обычном режиме», — говорится в сообщении.
Кремль расценивает попытку удара киевским режимом как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ накануне Дня Победы. «Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации, проведенные накануне Дня Победы, парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей», — говорится в сообщении.