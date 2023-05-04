11:04 (мск), источник: ТАСС
Глава МИД Франции назвала атаку на Кремль при помощи БПЛА «таинственным инцидентом»
Катрин Колонна сообщила об отсутствии «особой информации на этот счет».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
ПАРИЖ, 4 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна считает, что атака беспилотников на Кремль является «странным и таинственным инцидентом». Такое мнение она выразила в четверг в эфире радиостанции France Info.
«У меня нет никакой особой информации на этот счет, и я не хочу втягиваться в обсуждение различных версий, которых немало, — сказала Колонна. — Вместе с тем могу назвать этот эпизод странным, можно также использовать прилагательное “таинственный”.
В ночь на среду Украина попыталась с помощью двух беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина, сообщили в пресс-службе российского лидера. Военные и спецслужбы оперативно вывели вражеские аппараты из строя. Путин не пострадал и продолжает работать в обычном режиме. В Кремле расценили это нападение как спланированный теракт и покушение на главу государства. РФ оставляет за собой право принять ответные меры тогда и так, как сочтет нужным, указали в пресс-службе.