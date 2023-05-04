17:19 (мск), источник: Lenta.Ru
Мэра Одессы арестовали по делу о растрате
Мэра Одессы Геннадия Труханова арестовали по делу о растрате более 92 миллионов гривен. Об этом в Telegram сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины.
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Главу города обвиняют в реализации схемы приобретения в коммунальную собственность здания бывшего завода «Краян» по цене, завышенной вдвое. Для этого мэр использовал 92 миллиона гривен бюджетных средств, говорится в сообщении.
По информации ведомства, Геннадий Труханов отказался вносить 30,866 миллиона гривен залога, поэтому прокурор потребовал изменить меру пресечения с залога на содержание под стражей с альтернативой внесения залога. Суд назначил обвиняемому 60 дней содержания под стражей с альтернативой внесения 13,420 миллиона гривен залога.