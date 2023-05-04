Украина предприняла попытку провокации на саммите ПАЧЭС в Анкаре

Она уточнила, что Москва отправила на это мероприятие усеченный состав представителей. По словам Тимофеевой, инцидент произошел во время выступления российской делегации.
«Украинская делегация осуществила попытку саботации, пытаясь прервать выступление. Развешивая флаги, выкрикивая оскорбительные вызовы», — сказала она.
Глава российской делегации подчеркнула, что задача Москвы — высказать свою точку зрения, а не политизировать процесс, как это сделали представители Киева.
В декабре прошлого года Россия приостановила выплату взносов в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества после очередной провокации со стороны Украины. Представители Киева перед началом заседания в Белграде разместили возле своего стола национальный флаг, расписанный слоганами. Во время утверждения мандатов членов делегаций украинцы с агрессией потребовали отвода российских участников. В знак протеста делегация Москвы покинула заседание.
По словам Тимофеевой, Россия приняла решение о приостановке выплаты членских взносов, «потому что без конструктива и здравого смысла работать абсолютно бессмысленно и бесполезно». При этом страна продолжила членство в организации.