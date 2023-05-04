18:10 (мск), источник: ТАСС
В Израиле заявили, что не дадут Ирану закрепиться в Сирии
Также Тель-Авив не позволит Тегерану поставлять оружие в Бейрут, отметил глава Минобороны еврейского государства Йоав Галант.
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мая. /ТАСС/. Израиль не позволит Ирану закрепиться в военном плане в Сирии и не даст Тегерану наладить пути поставки современного оружия в Ливан. С таким заявлением выступил в четверг министр обороны еврейского государства Йоав Галант на совместной пресс-конференции в Афинах с главой оборонного ведомства Греции Никосом Панайотопулосом.
«Мы [Израиль] не позволим Ирану развивать военную мощь в Сирии и выстраивать маршрут для доставки современного оружия в Ливан. Сирийский режим должен знать, что Армия обороны Израиля ответит силой на любые нападения, предпринятые с его территории», — распространила высказывания Галанта пресс-служба израильского оборонного ведомства.
Министр обороны отметил, что «в последние месяцы Израиль столкнулся со множеством угроз в области безопасности, как из сектора Газа, так и из Ливана, Сирии и с Западного берега реки Иордан». «Все они [угрозы] имеют одного общего спонсора — Иран. Иран поддерживает, финансирует, обучает и оснащает террористические группировки на Ближнем Востоке и по всему миру», — добавил Галант.