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20:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Минобороны Украины предложило снизить предельный призывной возраст до 25 лет

Министерство обороны Украины сообщило о разработке поправок об уменьшении предельного возраста призыва на срочную военную службу с 27 до 25 лет. Решение принято в связи с обращением представителей вооруженных сил страны, следует из сообщения на сайте ведомства.

Источник: AFP 2022

Минобороны пояснило, что в период военного положения срочный призыв не осуществляется. Однако подлежащие призыву обязаны ежегодно посещать территориальные центры комплектования и социальной поддержки, в том числе с целью медицинского осмотра. Это требует дополнительных финансовых затрат.

Помимо этого ведомство утверждает, что «длительное пребывание на воинском учете призывников во время действия военного положения приводит к тому, что значительное количество годных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечено к военной службе по призыву во время мобилизации».

24 февраля 2022 года, в день начала российской специальной военной операции, во всех регионах Украины ввели военное положение. На следующий день, 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. 2 мая оба режима в седьмой раз продлили на 90 дней — до 18 августа 2023 года.

Лусине Баласян

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