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16:26 (мск), источник: Газета.Ру

Песков: традиционного приема 9 мая в Кремле не будет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что традиционного праздничного приема в Кремле 9 мая с участием российского лидера Владимира Путина не будет. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что на вопрос агентства, планируется ли торжественный прием в Кремле по случаю Дня Победы, Песков ответил отрицательно.

Ранее Песков заявлял, что традиционный военный парад на День Победы в Москве 9 мая пройдет по плану. По словам Пескова, на параде выступит президент РФ Владимир Путин. На вопрос журналиста, будут ли какие-то ограничения, Песков ответил отрицательно.

5 мая сообщалось, что президент России Владимир Путин пригласил президента Таджикистана Эмомали Рахмона на празднование Дня Победы в столице. При этом сам Рахмон пока не принял решения о приезде в Москву, но примет участие в празднованиях в Душанбе. Также в Москву был приглашен президент Киргизии Садыр Жапаров.

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