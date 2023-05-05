Песков: традиционного приема 9 мая в Кремле не будет

Отмечается, что на вопрос агентства, планируется ли торжественный прием в Кремле по случаю Дня Победы, Песков ответил отрицательно.
Ранее Песков заявлял, что традиционный военный парад на День Победы в Москве 9 мая пройдет по плану. По словам Пескова, на параде выступит президент РФ Владимир Путин. На вопрос журналиста, будут ли какие-то ограничения, Песков ответил отрицательно.
5 мая сообщалось, что президент России Владимир Путин пригласил президента Таджикистана Эмомали Рахмона на празднование Дня Победы в столице. При этом сам Рахмон пока не принял решения о приезде в Москву, но примет участие в празднованиях в Душанбе. Также в Москву был приглашен президент Киргизии Садыр Жапаров.