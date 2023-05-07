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04:56 (мск), источник: © РИА Новости

В Госдуме предложили ввести маркировку «произведено врагом России»

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Необходимо начать маркировать товары из недружественных стран надписью «произведено врагом России», заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, лидер партии «Родина» Алексей Журавлев.

Источник: © РИА Новости

«Очень многие западные компании, формально объявив о том, что уходят из России, все же в том или ином виде стараются у нас свою продукцию по-прежнему продавать… Уверен, что такие товары нужно маркировать “произведено врагом России”, причем обязательно крупным шрифтом и на самом видном месте. Чтобы покупатель знал, что, отдавая свои деньги, он в том числе и финансирует неприятеля», — сообщил Журавлев.

По его словам, это весьма крупный рынок.

Кроме того, многие из ушедших, «громко хлопнув дверью, теперь потихоньку возвращаются, не афишируя этого особо, под другим названием», отметил депутат.

«В коллаборации с производителями из дружественных нам стран (они возвращаются. — Прим. ред.). Не обращать (внимания) на такую экспансию было бы по меньшей мере неблагоразумно — публично осуждая страну, компании продолжают на ней же и зарабатывать», — добавил Журавлев.

Такая ситуация абсурдна, заключил собеседник агентства.

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