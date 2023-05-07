Роберт Кеннеди-младший считает, что РФ «не может проиграть» в конфликте с Украиной

«Россияне не могут проиграть эту войну. Нам говорят, что они проигрывают. Они не могут позволить проиграть эту войну, это экзистенциально для них. Они наращивают свои силы», — сказал господин Кеннеди-младший в интервью каналу All-in Podcast. По его мнению, Россия превосходит противника в артиллерии.
Роберт Кеннеди-младший также считает, что Украина и США пытаются скрыть «катастрофические» потери ВСУ. Он оценивает ситуацию на Украине, как самый жесткий конфликт со времен Второй мировой войны.
Роберт Кеннеди-младший — племянник убитого президента Джона Кеннеди, ему 69 лет. В апреле он подал заявку на участие в президентских выборах 2024 года от Демократической партии.