Названо точное место расположения моста на картине «Мона Лиза» Ныне разрушенный виадук опознали с помощью снимков с беспилотника
Фоторепортажи
12На Камчатке прошел сильнейший пеплопад
6В Японии сакура зацвела раньше срока
Главное
Спецоперация на Украине
05:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Роберт Кеннеди-младший считает, что РФ «не может проиграть» в конфликте с Украиной

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший считает, что Россия не может себе позволить проиграть в конфликте на Украине. По его мнению, для Москвы это «экзистенциональный» вопрос.

Источник: Reuters

«Россияне не могут проиграть эту войну. Нам говорят, что они проигрывают. Они не могут позволить проиграть эту войну, это экзистенциально для них. Они наращивают свои силы», — сказал господин Кеннеди-младший в интервью каналу All-in Podcast. По его мнению, Россия превосходит противника в артиллерии.

Роберт Кеннеди-младший также считает, что Украина и США пытаются скрыть «катастрофические» потери ВСУ. Он оценивает ситуацию на Украине, как самый жесткий конфликт со времен Второй мировой войны.

Роберт Кеннеди-младший — племянник убитого президента Джона Кеннеди, ему 69 лет. В апреле он подал заявку на участие в президентских выборах 2024 года от Демократической партии.

Леонид Уварчев

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Пригожин в бешенстве: ЧВК «Вагнер» покинет Бахмут
Лавров рассказал, чем ответит Россия на атаку украинского БПЛА
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта