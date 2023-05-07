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22:47 (мск), источник: ТАСС

В Боливии умер генерал, руководивший операцией по захвату Че Гевары

Гэри Прадо было 84 года, за поимку революционера и борьбу с партизанами он был признан национальным героем Боливии.

Источник: AFP 2022

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 мая. /ТАСС/. Боливийский генерал в отставке Гэри Прадо, руководивший операцией по захвату революционера Эрнесто Че Гевары, умер на 85-м году жизни. Об этом сообщила в воскресенье газета El Deber.

Смерть Прадо подтвердил его сын. Как пишет издание, у генерала в отставке были проблемы с почками.

Че Гевара, ближайший соратник Фиделя Кастро и один из лидеров Кубинской революции 1959 года, был захвачен в плен и расстрелян в 1967 году в Боливии, где он пытался организовать партизанское движение. За поимку революционера и борьбу с партизанами парламент Боливии в том же году удостоил Прадо звания национального героя.

В марте 2022 года умер боливийский отставной военный Марио Теран Саласар, расстрелявший Че Гевару. Долгое время место захоронения революционера держалось в тайне, лишь в 1997 году антропологи обнаружили возле селения Вальегранде в центре республики останки Че Гевары и его боевых товарищей. Из Боливии их доставили на Кубу и предали земле в Санта-Кларе.

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