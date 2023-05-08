Приднестровье просит Россию увеличить число миротворцев

«Еще в 1995 году Россия односторонним решением, которое не было согласовано на уровне Объединенной контрольной комиссии, снизила численность собственного контингента до двух мотострелковых батальонов, хотя изначально их было шесть. То есть нынешняя численность составляет не более 450 российских миротворцев, постоянно действующих в зоне безопасности. При этом их штатная численность, установленная документами комиссии, равна 3100 человек», — сообщил дипломат.
Он добавил, что увеличение числа российских миротворцев юридически возможно, такая опция оправдана в случае провокаций и террористической угрозы. «Такая опция есть, и она оправдана с точки зрения ухудшения рисков безопасности, в том числе террористической угрозы, и при этом юридически обоснована документами, принятыми в рамках деятельности ОКК».
По словам дипломата, миротворческие силы могут быть увеличены, в том числе за счет россиян, проживающих в ПМР. «Приднестровье неоднократно ходатайствовало об увеличении численности российских миротворцев, в том числе за счет набора военнослужащих из числа граждан РФ, постоянно проживающих в Приднестровье», добавил он.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.