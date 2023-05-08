Песков: для обеспечения безопасности на параде Победы принимаются все возможные меры

«Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности, тем более, когда речь идет о присутствии иностранных гостей, о присутствии нашего главы государства. Все, что по закону положено, все делается для этого», — подчеркнул он.
Песков отметил, что характер деятельности киевского режима требует от Москвы быть начеку и сохранять бдительность, а также лишний раз подтверждает правильность решения президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции.
Представитель Кремля также подтвердил, что в качестве гостей на параде будут присутствовать лидеры стран СНГ. «Мы действительно ждем глав государств СНГ, которые разделят вместе с нами этот праздник. Это солидаризация глав государств, народы которых в составе единой страны принимали участие в Великой Отечественной войне и победили», — напомнил он.
Пресс-секретарь президента обратил внимание на особое значение Дня Победы для всех, кто был причастен к Победе над фашизмом. «Мы не имеем права забывать о 9 Мая. 9 Мая — это святой день для всех государств, которые когда-то входили в состав Советского Союза, государств, которые пожертвовали таким количеством жизней своих граждан, чтобы освободить мир от фашизма», — указал он.
Как считает Песков, «важно каждый раз настойчиво обращать внимание всего мира» на эту дату, «каждый раз об этом вспоминать, отдавать дань уважения ветеранам». «И, конечно, в этот год это тоже особенно важно, потому что так или иначе с проявлениями нацизма мы имеем дело до сих пор», — констатировал он.