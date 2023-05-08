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День Победы
18:38 (мск), источник: ТАСС

Песков: для обеспечения безопасности на параде Победы принимаются все возможные меры

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Российские власти принимают все возможные меры для обеспечения безопасности на параде Победы 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник в эфире Первого канала.

Источник: AP 2022

«Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности, тем более, когда речь идет о присутствии иностранных гостей, о присутствии нашего главы государства. Все, что по закону положено, все делается для этого», — подчеркнул он.

Песков отметил, что характер деятельности киевского режима требует от Москвы быть начеку и сохранять бдительность, а также лишний раз подтверждает правильность решения президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции.

Представитель Кремля также подтвердил, что в качестве гостей на параде будут присутствовать лидеры стран СНГ. «Мы действительно ждем глав государств СНГ, которые разделят вместе с нами этот праздник. Это солидаризация глав государств, народы которых в составе единой страны принимали участие в Великой Отечественной войне и победили», — напомнил он.

Пресс-секретарь президента обратил внимание на особое значение Дня Победы для всех, кто был причастен к Победе над фашизмом. «Мы не имеем права забывать о 9 Мая. 9 Мая — это святой день для всех государств, которые когда-то входили в состав Советского Союза, государств, которые пожертвовали таким количеством жизней своих граждан, чтобы освободить мир от фашизма», — указал он.

Как считает Песков, «важно каждый раз настойчиво обращать внимание всего мира» на эту дату, «каждый раз об этом вспоминать, отдавать дань уважения ветеранам». «И, конечно, в этот год это тоже особенно важно, потому что так или иначе с проявлениями нацизма мы имеем дело до сих пор», — констатировал он.

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