Тест: что вы помните о Великой Отечественной из уроков истории Ключевые события и даты, которые должен знать каждый
Фоторепортажи
20Победители British Wildlife Photography Awards 2023
6Последствия взрыва в Белгороде
Главное
День Победы
19:17 (мск), источник: © РИА Новости

В Берлине отменили разрешение на демонстрацию флагов России и СССР 9 мая

БЕРЛИН, 8 мая — РИА Новости. Высший административный суд Берлина отменил разрешение на демонстрацию флагов России и СССР у советских мемориалов 9 мая, сообщила полиция германской столицы в Twitter.

Источник: AP 2022

«Высший административный суд счел жалобу обоснованной. Показ российских флагов и флагов СССР, а также георгиевской ленты и флага по-прежнему запрещен на ранее обозначенных мемориалах», — говорится в заявлении.

В пятницу сообщалось, что в Берлине второй год подряд 8 и 9 мая во избежание конфликтов будет действовать запрет на ношение флагов и символики России, Украины и СССР у советских мемориалов, который при этом не распространяется на дипломатов и ветеранов.

Накануне Административный суд Берлина все-таки снял этот запрет, после чего местная полиция подала апелляцию в Высший административный суд.

В то же время проукраинский адвокат Патрик Хайнеманн 6 мая написал в Twitter, что административный суд в германской столице отменил запрет на ношение украинского флага у советских мемориалов 8 и 9 мая.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Запад нашел еще одну причину бояться России
'Все признаки налицо'. Где и как будут наступать ВСУ
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта