В Берлине отменили разрешение на демонстрацию флагов России и СССР 9 мая

«Высший административный суд счел жалобу обоснованной. Показ российских флагов и флагов СССР, а также георгиевской ленты и флага по-прежнему запрещен на ранее обозначенных мемориалах», — говорится в заявлении.
В пятницу сообщалось, что в Берлине второй год подряд 8 и 9 мая во избежание конфликтов будет действовать запрет на ношение флагов и символики России, Украины и СССР у советских мемориалов, который при этом не распространяется на дипломатов и ветеранов.
Накануне Административный суд Берлина все-таки снял этот запрет, после чего местная полиция подала апелляцию в Высший административный суд.
В то же время проукраинский адвокат Патрик Хайнеманн 6 мая написал в Twitter, что административный суд в германской столице отменил запрет на ношение украинского флага у советских мемориалов 8 и 9 мая.