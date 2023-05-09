Тест: что вы помните о Великой Отечественной из уроков истории Ключевые события и даты, которые должен знать каждый
Фоторепортажи
14Митинг-концерт в «Лужниках»
11Показаны лучшие фотографии обитателей морских глубин
Главное
День Победы
10:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин выступил с речью на параде Победы: против России развязана война, от участников СВО зависит будущее народа

Президент России Владимир Путин выступил с речью на параде Победы на Красной площади. Он поздравил всех с праздником Победы, после чего сказал, что против России вновь развязана война. По его словам, в одном месте была собрана «неонацистская нечисть» и направлена против РФ, но страна обеспечит свою безопасность.

Во время загрузки произошла ошибка.

Путин считает, что «цивилизация находится на переломном рубеже», и «против родины развязана настоящая война». «Но мы победим терроризм, защитим жителей Донбасса. Для нас нет недружественных стран, любая идеология превосходства преступна. Но западные глобалистской элиты говорят о своей исключительности, они сеют русофобию, распространяют ценности, которые направлены против того, что делает человека человеком», — сказал президент.

Он раскритиковал снос памятников советским воинам и заявил о «создании культа нацистов». Как утверждает Владимир Путин, «надругательство над поколением победителей — тоже преступление». «Они собрали сегодня неонацистскую нечисть, они хотят уничтожения РФ, перечеркнуть итоги Второй мировой, задушить любые центры развития. Украинский народ — заложник госпереворота и режима, который находится в руках Запада», — убежден президент РФ.

Господин Путин при этом утверждает, что «для России нет недружественных народов ни на западе, ни на востоке». «Битвы, решающие для судеб нашей родины, всегда становились священными. Мы гордимся участниками СВО, всеми, кто сражается на передовой. Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа. От вас зависит будущее нашей государственности и нашего народа», — заявил он.

Свою речь он завершил словами: «За Россию, за наши доблестные вооруженные силы, за Победу. Ура!». После зазвучал гимн РФ.

Сегодня отмечается 78-я годовщина победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. На парад Победы приехали лидеры семи стран: президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также премьер Армении. В параде принимают участие в том числе подразделения, задействованные в военной операции на Украине.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Пригожин в бешенстве: ЧВК «Вагнер» покинет Бахмут
Лавров рассказал, чем ответит Россия на атаку украинского БПЛА
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимир