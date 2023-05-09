Шольц призвал Европу не бояться России

«Не пугайтесь такой демонстрации власти! Давайте оставаться непоколебимыми в нашей поддержке Украины», — сказал Шольц (цитата по Spiegel).
Он отметил, что Европа не должна вернуться к временам, когда действовал «закон сильнейшего» и небольшие страны должны подчиняться более крупным. «Процветающая, демократическая, европейская Украина — это ярчайший отказ от путинской имперской, ревизионистской, незаконной политики на нашем континенте», — заявил канцлер.
Парад в Москве прошел в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он состоял из пешей части и прохода колонн военной техники, авиация в этом году не была задействована, как и танки, кроме Т-34, который открывал проезд техники. В механизированной колонне были представлены в основном колесные машины: бронемашины семейства «Тайфун» и «Тигр», БМП-2М, зенитный ракетный комплекс С-400 и пусковые комплексы «Искандер-М» и «Ярс». Открывал движение колонны танк Т-34.
Путин, выступая с речью на параде, заявил, что западные элиты, несмотря на итоги Великой Отечественной войны, «по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей, провоцируют кровавые конфликты и перевороты, сеют ненависть, русофобию и агрессивный национализм».
Украина, как сказал Путин, стала «разменной монетой» в руках «преступного режима» и «западных хозяев». Для России, подчеркнул глава государства, «нет недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке», страна хочет мирного, свободного и стабильного будущего.