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18:17 (мск), источник: РБК

Шольц призвал Европу не бояться России

Запад не должен бояться Россию, следует продолжать оказывать помощь Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Европарламенте. Так он прокомментировал прошедший в Москве парад Победы, где президент Владимир Путин, по словам главы немецкого правительства, «развернул своих солдат, танки и ракеты».

Источник: Reuters

«Не пугайтесь такой демонстрации власти! Давайте оставаться непоколебимыми в нашей поддержке Украины», — сказал Шольц (цитата по Spiegel).

Он отметил, что Европа не должна вернуться к временам, когда действовал «закон сильнейшего» и небольшие страны должны подчиняться более крупным. «Процветающая, демократическая, европейская Украина — это ярчайший отказ от путинской имперской, ревизионистской, незаконной политики на нашем континенте», — заявил канцлер.

Парад в Москве прошел в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он состоял из пешей части и прохода колонн военной техники, авиация в этом году не была задействована, как и танки, кроме Т-34, который открывал проезд техники. В механизированной колонне были представлены в основном колесные машины: бронемашины семейства «Тайфун» и «Тигр», БМП-2М, зенитный ракетный комплекс С-400 и пусковые комплексы «Искандер-М» и «Ярс». Открывал движение колонны танк Т-34.

Путин, выступая с речью на параде, заявил, что западные элиты, несмотря на итоги Великой Отечественной войны, «по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей, провоцируют кровавые конфликты и перевороты, сеют ненависть, русофобию и агрессивный национализм».

Украина, как сказал Путин, стала «разменной монетой» в руках «преступного режима» и «западных хозяев». Для России, подчеркнул глава государства, «нет недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке», страна хочет мирного, свободного и стабильного будущего.

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