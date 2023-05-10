Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы

«Постановляю призывать в 2023 году граждан России, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках Национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», — говорится в тексте.
В соответствии с указом правительство и региональные власти должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением сборов.
Призыв на военную службу — установленное законом привлечение граждан для исполнения воинской обязанности в рядах Вооруженных сил и других войсках, это составная часть комплектования армии.
Сборы россиян из запаса направлены на совершенствование боевой выучки резервистов. Это плановое мероприятие, оно проводится ежегодно. Повестки запасникам могут приходить с периодичностью раз в три года. Максимальная продолжительность сборов для них — два месяца, при этом за все время резервист может провести на службе не более 12 месяцев. В среднем призыв тех, кто находится в запасе, происходит раз в год.
От сборов освобождены служащие и гражданские работники правоохранительных органов, пожарные, сотрудники таможни и граждане с бронью, закрепленные за органами государственной власти.