Rzeczpospolita: Польша изъяла у посольства и торгпредства России $1,2 млн

Отмечается, что счета торгпредства и посольства РФ были заблокированы сразу после начала проведения Россией специальной военной операции (СВО) на Украине в феврале прошлого года.
«Более года назад польская прокуратура заблокировала почти 800 тыс. злотых ($192,7 тыс.) и более $912 тыс. на банковских счетах российского посольства. Недавно прокуратура изменила форму обеспечения — она сочла эти средства вещественными доказательствами на следствии и перечислила на свой счет», — говорится в материале.
Ранее, 26 апреля, глава российской дипмиссии в Польше Сергей Андреев заявил, что посольство РФ получило уведомление от польской прокуратуры о том, что средства со счетов посольства и торгового представительства в банке Santander перечислены на счета прокуратуры. Он отметил, что после этого банк Santander сообщил о прекращении сотрудничества с посольством и закрыл счета.
Комментируя это сообщение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Варшаве стоит готовиться к ответной реакции Москвы.
В свою очередь, депутат Госдумы Олег Морозов охарактеризовал эту ситуацию как политический «гоп-стоп». По его словам, это не просто нарушение Венской конвенции и международного права, а фактически нападение на Россию, захват имущества страны. Он указал на то, что после снятия денег уровень дипотношений с Польшей стоит понизить до временного поверенного, а здание польского посольства в Москве арестовать.
На следующий день Андреев назвал изъятие денег со счетов посольства России нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Счета российского посольства были заморожены Варшавой по подозрению в том, что они могут якобы быть использованы в целях отмывания денег или терроризма.