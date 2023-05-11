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06:57 (мск), источник: РБК

Китай отказался от встречи министров обороны из-за санкций США за С-400

США пять лет назад ввели санкции против китайского чиновника за покупку у России Су-35 и С-400, в этом марте он возглавил Минобороны Китая. С ним хочет встретиться глава Пентагона, но Пекин желает сперва снятия ограничений.

Источник: Reuters

Встреча нового министра обороны Китая Ли Шанфу с американским министром обороны Ллойдом Остином на июньском саммите по безопасности в Сингапуре маловероятна, поскольку тот попал под санкции США за покупку российских истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Вашингтон заверил Пекин, что ограничительные меры против Ли не являются помехой для встречи с Остином. Но для властей Китая будет почти невозможно согласиться на личную беседу между ними, пока санкции не будут сняты, рассказали изданию несколько собеседников. Источники также отметили, что шансов отменить санкции у Белого дома нет.

Ли Шанфу прежде возглавлял космодром Сичан, и занимал пост заместителя командующего силами стратегического обеспечения НОАК, а в 2017—2022 годах был главой департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая.

В 2018 году Минфин США ввел санкции против этого департамента и лично Ли Шанфу за военное сотрудничество с Россией. Поводом стала покупка российских истребителей Су-35 и комплексов С-400.

Ли Шанфу возглавил китайское Минобороны два месяца назад — в марте. В том же месяце американское военное ведомство сообщило, что контакты с китайскими коллегами оборваны с прошлого ноября. Blooomberg в качестве причин назвал обострение ситуации вокруг Тайваня и скандал с ударами военных США по, предположительно, китайским разведывательным аэростатам. По данным агентства, США добиваются встречи Ли и Остина.

Кроме того, Пекин так и не одобрил визит госсекретаря Энтони Блинкена. Китай опасается, что одновременно с поездкой американская сторона опубликует результаты расследования по аэростатам. Китайская сторона также воздерживается и от согласия на беседу Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом. Politico отмечало, что в действиях Пекина «всегда есть определенная степень дипломатического театра», но источники среди американских чиновников выразили опасения, согласно которым препятствия для диалога двух государств могут иметь глобальные последствия в случае крупного кризиса.

Михаил Добрунов

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