Китай отказался от встречи министров обороны из-за санкций США за С-400

Встреча нового министра обороны Китая Ли Шанфу с американским министром обороны Ллойдом Остином на июньском саммите по безопасности в Сингапуре маловероятна, поскольку тот попал под санкции США за покупку российских истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Вашингтон заверил Пекин, что ограничительные меры против Ли не являются помехой для встречи с Остином. Но для властей Китая будет почти невозможно согласиться на личную беседу между ними, пока санкции не будут сняты, рассказали изданию несколько собеседников. Источники также отметили, что шансов отменить санкции у Белого дома нет.
Ли Шанфу прежде возглавлял космодром Сичан, и занимал пост заместителя командующего силами стратегического обеспечения НОАК, а в 2017—2022 годах был главой департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая.
В 2018 году Минфин США ввел санкции против этого департамента и лично Ли Шанфу за военное сотрудничество с Россией. Поводом стала покупка российских истребителей Су-35 и комплексов С-400.
Ли Шанфу возглавил китайское Минобороны два месяца назад — в марте. В том же месяце американское военное ведомство сообщило, что контакты с китайскими коллегами оборваны с прошлого ноября. Blooomberg в качестве причин назвал обострение ситуации вокруг Тайваня и скандал с ударами военных США по, предположительно, китайским разведывательным аэростатам. По данным агентства, США добиваются встречи Ли и Остина.
Кроме того, Пекин так и не одобрил визит госсекретаря Энтони Блинкена. Китай опасается, что одновременно с поездкой американская сторона опубликует результаты расследования по аэростатам. Китайская сторона также воздерживается и от согласия на беседу Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом. Politico отмечало, что в действиях Пекина «всегда есть определенная степень дипломатического театра», но источники среди американских чиновников выразили опасения, согласно которым препятствия для диалога двух государств могут иметь глобальные последствия в случае крупного кризиса.