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07:44 (мск), источник: © РИА Новости

Российскому обществу необходим ментальный иммунитет, заявили в Минобороны

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Российскому обществу, в том числе молодежи и личному составу Вооруженных сил РФ, нужен ментальный иммунитет от информационного влияния Запада, заявил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий в своей статье в журнале «Арсенал Отечества».

Источник: РИА "Новости"

По его словам, Запад ведет против России ментальную войну, цель которой — парализовать волю и оккупировать сознание. Это борьба, уточняет автор, ведется на разных уровнях: за то, что слышат и видят люди, за то, как они чувствуют и переживают, как мыслят и воспринимают информацию, а также за их ценности.

Ильницкий указывает, что «наличие реальных и потенциальных угроз и рисков для национальной безопасности при развязывании противником ментальной войны требует обеспечения ментальной безопасности», и ее исходными платформами являются ментальная гигиена и ментальный иммунитет.

Ментальная гигиена, пишет советник главы военного ведомства, «состоит в наработке — через воспитание и обучение — у подрастающего поколения и личного состава ВС РФ — навыка самостоятельной работы с информацией, способности критически мыслить — того, что называется умением жить своим умом, не пассивно потребляя информацию, но активно работая с нею».

Ментальный иммунитет Ильницкий определяет как «способность общества, обособленной группы лиц или отдельной личности обеспечивать свою социокультурную (ментальную) идентичность (привычки, образ жизни, коммуникацию и др.), а также невосприимчивость к навязанным извне социальным правилам, установкам».

«Чтобы победить Запад, мы должны перво-наперво победить его в своих головах», — подытоживает советник министра.

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