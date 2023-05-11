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17:59 (мск), источник: Известия

МО Британии подтвердило прибытие всех обещанных Challenger 2 на Украину

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в ходе общения с парламентариями подтвердил, что все обещанные Украине танки Challenger 2 были доставлены украинской армии. Трансляция велась на сайте британского парламента.

Спецоперация на Украине
Источник: UK Ministry of Defence

«Что касается крупных [поставок], танков, они все находятся в стране. На них провели обучение и учения, как здесь (в Британии. — Ред.), так и потом на Украине, и я знаю, что украинские войска используют их», — заявил министр.

В ходе мероприятия он также отметил, что США поддерживают решение Лондона передать Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Это крылатая ракета воздушного базирования большой дальности, разработанная British Aerospace и французской компанией, она несет 450-килограммовую обычную боеголовку на дальность до 560 км.

Как уточняет Sky News, некоторые ракеты уже находятся на Украине: по словам Уоллеса, «сейчас они в самой стране».

Вместе с тем он отметил, что ракеты будут использоваться только на территории Украины, поскольку «прилеты» по РФ закончатся масштабной эскалацией конфликта.

25 апреля заместитель министра обороны Британии Джеймс Хиппи сообщил об отправке Лондоном Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном.

Ранее, 4 марта, Великобритания заявила о поставках Украине вдвое больше танков Challenger 2, чем обещала. Также страна планирует увеличить объемы поставок самоходных гаубиц AS-90 и число боевиков Украины, которые будут проходить обучение.

Challenger 2 — основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Танки «Челленджер 2» применялись при ведении боевых действий в Косово и Ираке. Эффективная дальность его стрельбы составляет 8 км.

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