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14:12 (мск), источник: Российская газета

Песков: Россия готова к накачиванию Украины западным оружием

В Кремле заявили, что РФ негативно относится к поставкам Украине ракет дальнего действия, но готова к такому развитию событий.

Спецоперация на Украине
Источник: Российская газета

«Мы говорили, что продолжается и будет продолжаться дальнейшее накачивание вооружениями Украины из стран коллективного Запада. Это плохо», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о готовности России к поставкам странами Запада Украине ракет дальнего действия, Песков также уверенно заявил, что «безусловно, готова».

Ранее «РГ» сообщала, что Великобритания передаст Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

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