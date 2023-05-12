14:12 (мск), источник: Российская газета
Песков: Россия готова к накачиванию Украины западным оружием
В Кремле заявили, что РФ негативно относится к поставкам Украине ракет дальнего действия, но готова к такому развитию событий.
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«Мы говорили, что продолжается и будет продолжаться дальнейшее накачивание вооружениями Украины из стран коллективного Запада. Это плохо», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о готовности России к поставкам странами Запада Украине ракет дальнего действия, Песков также уверенно заявил, что «безусловно, готова».
Ранее «РГ» сообщала, что Великобритания передаст Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.