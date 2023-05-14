WP узнала об идеях Зеленского о ракетных ударах по территории России

В конце января украинский президент предложил «наносить удары в России» и перемещать войска Украины, чтобы «занять неуказанные российские пограничные города». По мнению Зеленского, это дало бы Киеву «рычаги влияния» в переговорах.
Кроме того, украинский лидер выражал сожаление из-за отсутствия у ВСУ дальнобойных ракет, которые могли бы достичь мест дислокации войск на территории России. Вместо ракет он предлагал использовать беспилотники по целям в Ростовской области.
По данным WP, также Зеленский «за закрытыми дверями» выдвигал идею о подрыве нефтепровода «Дружба», который идет из России в Европу, в частности, в Венгрию. Представители разведки, описывая разговор, где была озвучена эта идея, уточняли, что Зеленский был разгневан в адрес Будапешта и выражал «бессмысленные угрозы».
В Кремле в январе называли чрезвычайно опасной даже дискуссию о допустимости поставок Украине вооружения, позволяющего ей наносить удары по российской территории. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что это «будет означать вывод конфликта на новый качественный уровень».
В мае Украина получила от Великобритании ракеты Storm Shadow, дальность полета которых составляет более 250 км. По данным представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), 12 мая ВСУ нанесли удар двумя такими ракетами по Луганску. Источник CNN указывал, что ракеты были переданы после получения Лондоном гарантии от Киева, что они не будут использованы по целям в глубине России. Песков говорил, что получение Украиной таких ракет потребует от российских военных «адекватного ответа». По российской территории, находящейся вне зоны военной операции, Украина чаще всего наносит удары с помощью беспилотников. 3 мая власти заявили, что два дрона пытались нанести удар по Кремлю. Однако Зеленский не раз опровергал причастность Украины к этой атаке.