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09:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Голосование на выборах президента и в парламент Турции началось

В воскресенье, 14 мая, в Турции началось голосование на выборах президента и в парламент страны. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Источник: AP 2022

Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени. Голосование продлится до 17:00. Выборы пройдут на территории 81 провинций страны.

За президентский пост борются три кандидата: действующий глава республики Реджеп Тайип Эрдоган, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и Синан Оган от политического объединения «Альянс АТА». Также гражданам предстоит выбрать 600 депутатов турецкого парламента.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о возможном проигрыше на выборах и заявил о готовности покинуть пост президента Турции демократическим путем. При этом глава государства выразил уверенность, что граждане страны поддержат его и его Партию справедливости и развития.

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