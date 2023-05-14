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Спецоперация на Украине
15:49 (мск), источник: ТАСС

Песков: Украина стала страной — спонсором терроризма

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Россия будет выстраивать линию своего поведения с учетом того, что Украина фактически стала государством — спонсором терроризма. Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Источник: РИА "Новости"

Так он прокомментировал высказывание начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности Киева «убивать россиян по всему миру».

«Фактически речь идет о государстве — спонсоре терроризма. И, конечно, нам нужно дальше выстраивать нашу линию именно таким образом», — отметил представитель Кремля, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Песков указал, что Украина фактически стала государством — спонсором терроризма. Он заверил, что Россия будет учитывать это, выстраивая линию своего поведения.

Кроме того, продолжил пресс-секретарь, подобные высказывания лишний раз подтверждают правоту президента РФ Владимира Путина в его решении начать специальную военную операцию. «И, конечно, наши специальные службы знают, что делать после таких заявлений», — добавил он.

По оценке Пескова, эти слова «беспрецедентны по своей сущности» и должны быть осуждены, в том числе на Западе.

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"Привезти-то эти пушки привезли, а как выгружать — непонятно: пушки тяжелые, существующие пристани такую массу не держат"
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