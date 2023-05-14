Песков: Украина стала страной — спонсором терроризма

Так он прокомментировал высказывание начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности Киева «убивать россиян по всему миру».
«Фактически речь идет о государстве — спонсоре терроризма. И, конечно, нам нужно дальше выстраивать нашу линию именно таким образом», — отметил представитель Кремля, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.
Песков указал, что Украина фактически стала государством — спонсором терроризма. Он заверил, что Россия будет учитывать это, выстраивая линию своего поведения.
Кроме того, продолжил пресс-секретарь, подобные высказывания лишний раз подтверждают правоту президента РФ Владимира Путина в его решении начать специальную военную операцию. «И, конечно, наши специальные службы знают, что делать после таких заявлений», — добавил он.
По оценке Пескова, эти слова «беспрецедентны по своей сущности» и должны быть осуждены, в том числе на Западе.