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10:22 (мск), источник: ТАСС

Российские авиакомпании попросили у Грузии разрешение начать полеты в страну

ТБИЛИСИ, 15 мая. /ТАСС/. Российские авиакомпании обратились к Агентству гражданской авиации Минэкономики Грузии за разрешением начать полеты в республику. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении Агентства гражданской авиации.

Источник: Reuters

«Сообщаем, что по состоянию на сегодня в Агентство гражданской авиации поступили заявления нескольких [российских] авиакомпаний с просьбой начать регулярное воздушное сообщение между Грузией и Россией», — говорится в заявлении. Какие именно авиакомпании РФ обратились к грузинским властям, не уточняется.

В ведомстве подчеркнули, что решение по каждому заявлению о начале полетов будет принято после детального изучения деятельности той или иной авиакомпании, их статуса в связи с международными санкциями. Агентство гражданской авиации также детально изучит воздушный флот авиакомпаний.

Вместе с тем Агентство гражданской авиации ведет консультации с теми странами, которые соблюдают международные санкции, но в то же самое время сохраняют прямое авиасообщение с РФ, добавили в ведомстве.

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