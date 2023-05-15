Российские авиакомпании попросили у Грузии разрешение начать полеты в страну

«Сообщаем, что по состоянию на сегодня в Агентство гражданской авиации поступили заявления нескольких [российских] авиакомпаний с просьбой начать регулярное воздушное сообщение между Грузией и Россией», — говорится в заявлении. Какие именно авиакомпании РФ обратились к грузинским властям, не уточняется.
В ведомстве подчеркнули, что решение по каждому заявлению о начале полетов будет принято после детального изучения деятельности той или иной авиакомпании, их статуса в связи с международными санкциями. Агентство гражданской авиации также детально изучит воздушный флот авиакомпаний.
Вместе с тем Агентство гражданской авиации ведет консультации с теми странами, которые соблюдают международные санкции, но в то же самое время сохраняют прямое авиасообщение с РФ, добавили в ведомстве.